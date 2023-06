El pequeño percance que sufre Pastora Soler y por el que no puede estar junto a India Martínez en ‘Mi casa es la tuya’

"Pastora venía, pero ha tenido un pequeño percance, un pequeño porrazo con el coche, pero está bien. No le ha pasado nada, puede estar todo el mundo tranquilo que no ha pasado nada, afortunadamente no", explica Antonio Romero y es que la cantante estaba invitada a la cita con 'Mi casa es la tuya' en casa de India, pero no pudo acudir por un accidente de tráfico sin graves consecuencias. "Joe, tío, qué pena", reacciona India Martínez al saber lo que ha ocurrido, pero se queda mucho más tranquila cuando sabe que no le ha ocurrido nada a su amiga.