“Mira, a mí me persigue. Dicen ‘Mira Bertín, el de Buenas noches, señora’, que la he escrito yo, además. Pues la odio, no la puedo soportar. Buenas noches, señora, recuerdos a su señor (canta)”, desvela el cantante, pero reconoce que es algo por lo que no se puede luchar, porque a su público le encanta este icónico tema.