Luz Casal siguió cantando mientras luchaba contra el cáncer de mama: "Grababa sentada porque no tenía fuerzas"

“La primera vez, cuando me dieron el resultado, fue a recogerlo sola. Mis amigos me esperaban en la puerta. Yo no pensé en mí ni en las consecuencias que podría tener. Se cogió el toro por los cuernos para hacer lo que se hace y ya está”, cuenta la artista.

Durante estos procesos de curación, en 2007 y 2010, se dedicó a grabar dos nuevos álbumes musicales. Pero, ¿le afectó más el segundo que el primero? “No. No me lo esperaba, pero no”. Además, añade que grabó ‘Vida tóxica’ en el estudio de su casa sentada “porque no podía cantar de pie, no tenía fuerzas”.