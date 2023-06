“Yo voy a verle alguna vez y en alguna ocasión él me distingue otorgándome su confianza, llamándome sobre todo para informarse . A él lo que le gusta es informarse, que tú le cuentes. Igual que lo hace llamándome a mí, lo hace llamando a muchos más y con eso se hace una composición de lugar”, ha contado Carlos Herrera.

En su opinión, Juan Carlos I “es una de las personas mejor informadas de España” y es consciente de que “sus acciones tienen que ser con pies de plomo para no perjudicar, entre otras cosas, a la acción de su hijo, el Rey de España, que está cercado y presionado por un Gobierno que le es, en algunos casos, si no hostil, digamos que sí algo desagradable”.

Carlos Herrera también le ha contado a Bertín cómo se fraguó la entrevista que le hizo al rey emérito cuando empezó la temporada en la Cope y cómo fue el mensaje que le mandó para proponerle participar en el programa: “Le decía ‘señor, inicio nueva temporada, nada le gustaría mas a mis oyentes que unas palabras de Su Majestad’. Evidentemente, le decía en el mensaje: ‘Su Majestad me puede enviar al carajo, que lo entenderé perfectamente’. Él en principio no me contestó, con lo cual dije eso quiere decir que se lo está pensando”.