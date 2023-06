Pero, tras varios intentos, no lograba que todo fuese bien, lo que fue muy duro para María: “Un día me llamó y me dijo cómo estás y le dije: ‘Echa polvo. Estoy arruinada, estoy gorda, estoy psicológicamente destrozada… porque había perdido ya cuatro. Entonces claro, a mí me dolía en el alma, era un palazo. Me dijo: ‘Ahora no vas a tirar la toalla. Ya que has iniciado y ya que tu cuerpo está en esa línea, sigue para adelante’. Y seguí. Pero hubiese tirado la toalla en ese momento, estaba muy al límite. Cada vez que te dicen que no, cada vez que pierdes un niño, es durísimo”.