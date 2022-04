Feijóo ha cuestionado el hecho de Pedro Sánchez asegurase en el pasado que no iba a gobernar junto a Podemos , pero ¿cómo se encuentra él ante una pregunta similar? “Me gusta más el modelo de Aznar y de Rajoy . Estoy convencido que muchos votantes de VOX, si nos ven como una alternativa (nosotros no somos oposición, somos una alternativa) y si la gente no quiere seguir con este gobierno tienen que votar a la alternativa".

“Si dividimos el voto, seguirá gobernando Sánchez. Pero si lo juntamos…”, continúa Feijóo. Pero Bertín insiste, no le valen las respuestas evasivas: “¿Pactarías con VOX si te hiciera falta para gobernar?”. “Si yo vengo a la política española a intentar sumar votos y no a intentar ganar contundentemente las elecciones, no vengo. Me quedo donde estoy. Es mi proyecto político. Respeto a VOX, me interesan muchos sus votantes, pero VOX y PP no somos lo mismo. Los dos hablamos del PP, yo para defenderlo y VOX para criticarlo”.