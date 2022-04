“La verdad es que lo lleva… es tan generosa que yo sé que no soy justo. Al fina, una directiva de primer nivel no necesitaba a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía (ha trabajado para Zara Home )”.

Feijó y Eva se conocieron en un avión, él venía de entrevistarse con Zapatero y ella estaba en el asiento de al lado. “Salimos del avión y me dijo ‘oye, nos has caído bien. Si te hubiésemos conocido hubiéramos votado al PP. No volvimos a vernos, esto fue en el 2009, la vi en el 2013, volvimos a coincidir. Fui a Inditex a hacer una visita oficial, a una tienda modelo de Zara Home. Me quedé mirándola, pero no la recordaba. Yo sabía que su cara la conocía, pero hacía cuatro años que no nos veíamos. Y bueno, desde ahí…”, confiesa Feijóo.