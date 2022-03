Jimmy Giménez-Arnau asegura que quien grabó a Bárbara Rey con el monarca fue el hijo de ella

“A mí, una vez, me insultó muy gravemente Bárbara”, confiesa Jimmy. ¿El motivo ? No tarda en desvelarlo: “Fue porque yo dije que el hijo era el que había grabado a Bárbara con el monarca… Y es verdad que fue él, por orden de Bárbara”.

Rápidamente, Belén Ro interviene para considerar que “eso no lo sabemos porque ella no lo ha confirmado nunca”, a lo que Jimmy le responde “¿Y quién le compró el aparato para grabar? Me llamó y me dijo que era un hijo de p*** y colgó”.