Toñi Moreno es quien hace las preguntas en esta ocasión a Bertín Osborne y no ha podido evitar el tema de la separación de Fabiola Martínez. Él mismo nos cuenta que en el futuro se ve solo porque en realidad es “muy complicado” convivir con él: “Estoy muy bien solo, encantado, soy muy maniático”.

Por ejemplo, cada noche no solo lee, también ve la televisión y escucha la radio, todo a la vez. Además, tiene que dormir en su propia cama, sin nadie al lado y con las ventanas abiertas aunque sea invierno: “Fabiola se metía dos edredones”. Ella misma nos contaba que se acostumbró a estas manías y los dos nos contaban que su relación fue siempre “muy libre”.

Pero ¿Qué causó la separación? “Somos conscientes de que los dos tenemos un poco de responsabilidad en el tema”, decía Fabiola, que reconocía que cambió durante su relación: “Yo me convertí en alguien que no era pensando que era lo que él quería o necesitaba y no era así”.