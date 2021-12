“Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas", dice Bertín en alusión a Alejandra, Eugenia y Claudia. Es más, se ha propuesto que esto no le pase con sus hijos pequeños.

Se separó de su mujer cuando estaba embarazada de la más pequeña y Claudia nos habla precisamente de esta y otras épocas de su infancia en un libro que a Bertín le costó mucho leer: “No sabes lo mal que lo he pasado leyendo su libro, hay cosas que no sabía, que nunca me dijeron y eso me ha matado”.