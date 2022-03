¿Quién es, como se llama y a qué se dedica la hija de Carmen Borrego?

Ponemos cara y voz a la hija y marido de Carmen Borrego.

Carmen y José Carlos, pilares fundamentales en la vida de Carmen Borrego.

Llegaba el momento de sentarse a disfrutar de ese maravilloso salmorejo y croquetas que han preparado Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio. En la mesa, junto a Bertín Osborne y María Teresa Campos se encontraban Carmen y José Carlos, hija y marido de ‘la Borrego’. Vamos a conocerles un poco más.

Así es Carmen, hija de la Borrego: es abogada penalista

Carmen Borrego tiene otro hijo (que se casa en breve), pero este no ha podido acudir a este evento familiar tan especial. La otra hija, Carmen, ejerce como abogada penalista. La describen como ‘guerrillera’ en su profesión y ella defiende lo que hace: “He defendido a homicidas y creo que todos tienen derecho a una defensa. No creo que un abogado sea quien juzgue al cliente, que aún no ha sido condenado por ese hecho. La abogada no puede ser quien le juzgue antes de que lo haga un juez. Es costoso, eso sí”.

Pero… ¿le interesa a Carmen el mundo de la televisión como es el caso de su madre, su tía, su abuela y hasta su prima? Ella responde: “Mira, si te soy sincera, la he vivido tan de cerca que esa curiosidad que alguien de la calle pueda tener, yo no la tengo. Lo conozco tan de cerca que no. No me lo han propuesto ni quiero que me lo propongan. En mi gremio es donde me siento segura”.

Todo sobre la relación de Carmen Borrego y José Carlos, su marido

Por su parte, José Carlos saca su sentido del humor y bromea sobre el hecho de vivir con Carmen: “Cuando la conocí, tenía pelo”. Aunque no es a la única con la que hace bromas. “Mi suegra dice ‘yo me iré a una residencia encantada, siempre que me vaya con José Carlos… y yo me pregunto ¿y yo qué te he hecho?”