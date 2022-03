¡La casa de Bertín Osborne a punto de acabar en llamas por un descuido de Bárbara Rey!

Además, la ex vedette preparó una suculenta fideuá que dejó boquiabiertos a los comensales. Sin embargo, un descuido de la cantante casi provoca la tragedia en casa del presentador. Bárbara colocó un trozo de papel sobre los fogones sin darse cuenta , que rápidamente comenzó a arder.

"¡Pero esta mujer...está loca!", dijo su hija Sofía Cristo muy asustada mientras le quitaba el papel de las manos. "Es que me gusta llamar la atención y como no me estabais prestando ninguna...", bromeó ella.