Bárbara Rey y Edmundo Arrocet sorprendieron con su relación a finales de 2021. A pesar de que las cámaras les captaron de lo más cómplices, el romance no duró mucho. En 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne no pudo evitar preguntarle a la vedette por su ex. Nada más nombrarle, su cara evidenció todo.