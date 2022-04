"Me fui con una beca mínima, con una mano delante y otra detrás. Me acababa de casar, 24 años, con el chico con el que había conocido con 16, ahí lo dejo. Nada más casarme, a los meses me marché a América y no volví a verla dos o tres años después. Me fui de inmigrante, sola y sin papeles", son sus palabras.