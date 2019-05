Una de las anécdotas que ha contado Juan José Padilla sobre la tarde que regresó a los ruedos tras sufrir la terrible cogida que casi le cuesta la vida, es que su gran amigo David de María llegó emocionado al hotel diciéndole que salía en la portada del New York Times y que tenía que estar muy orgulloso porque muy poco españoles lo habían conseguido. En la versión del cantante, la respuesta del torero ante su alegría fue: “Salir en la portada del New York Times me ha costado un ojo de la cara”’.