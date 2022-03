La divertida propuesta de Sofía Cristo a Bertín Osborne: "¿Vendrías conmigo en una carroza del orgullo LGTBIQ+?"

Bárbara Rey y Sofía Cristo fueron invitadas al último programa de 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne. Además de disfrutar de una riquísima fideuá que preparado la ex vedette, Bertín recibió una divertida propuesta.

" ¿Has estado alguna vez en un orgullo? ", preguntaba la Dj. "No, bueno he estado alguna vez cuando pasaban todos por delante", respondía él. "Vente un año conmigo. Yo siempre pincho, imagínate tú y yo en la carroza. ¿Tú te vendrías conmigo en la carroza?", le proponía Sofía. "Eso puede tener su gracia, puede tener su arte, tenemos que verlo ", aceptaba él estrechándole la mano.

Un descuido de la cantante casi provoca la tragedia en casa del presentador. Bárbara colocó un trozo de papel sobre los fogones sin darse cuenta, que rápidamente comenzó a arder. "¡Pero esta mujer...está loca!", dijo su hija Sofía Cristo muy asustada mientras le quitaba el papel de las manos. "Es que me gusta llamar la atención y como no me estabais prestando ninguna...", bromeó ella.