A Kiki no le sentó nada bien esa idea porque decía que a cuento de qué iba a ir él a clases junto a su hijo. Pero allí estaban los dos, aprendiendo solfeo. Fue aquí donde Kiki recibió una gran lección por parte de su padre: “Hasta que no se aprendía la lección que le había puesto el profesor no paraba... ahí me di cuenta de lo que son las ganas de aprender, teniendo ya una edad, con tanta información en la cabeza…”.