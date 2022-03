La imitación de Bárbara Rey que provoca las carcajadas de Bertín Osborne

Bárbara Rey ha hecho divertirse mucho a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Mientras preparaba una fideuá, la ex vedette hizo una imitación de la Duquesa de Alba que hizo reír a carcajadas al presentador. "¿La conociste alguna vez?", quiso saber él. "Nunca, no me codeaba con la jet set, no me llamaba la atención", respondió ella.