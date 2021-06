Trabaja codo a codo con Miguel Ángel Rodríguez

Isabel Díaz Ayuso ha recibido a Bertín Orborne en la casa de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de de gabinete, y lo ha hecho acompañada de su compañero de piso. Se llama Bolbo y es un perro labrador de color chocolate, “me lleva como en un trineo, 27 kilos y seis meses”, le ha contado. Bertín le ha dicho que cundo terminen de grabar el programa le va a enseñar algunos trucos para que no le tire tanto de la correa. Con Bolbo no le hace falta ir al gimnasio, sacarle de paseo es como ya hacer ejercicio.

¿Por qué en casa de su jefe de gabinete y no en su propia casa? “Porque la presi tiene un típico apartamento de soltera”, ha explicado Bertín Osborne, y ella ha puntualizado, “si me afilo a Podemos ya tengo una casa para hacer cosas de estas”. Como su piso no es muy grande, ha preferido grabar la entrevista allí, “o entra el perro o entramos nosotros en la cocina, entonces he decidido pedir auxilio”, ha añadido. Así que mejor en casa de Miguel Ángel Rodríguez.