Ayuso fue pillada con su actual pareja en Ibiza: “Yo que me sentía tan libre y tan sola por ahí”

Otro de los aspectos personales de Isabel Díaz Ayuso que muy poco ha trascendido es su vida sentimental. La política es complicada, sacrificada, sin horarios… “¿Eso cómo se lleva en pareja?”, le ha preguntado Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’, “estuve casada”, ha contado, fue hace más de 10 años, “y todo el tiempo que he estado en esto he estado sola”, ha comenzado relatando.

Después tuvo otra pareja estable, pero Isabel Díaz Ayuso ha confesado que siempre ha sido la misma persona, “los que me han conocido y han compartido años, meses conmigo siempre me han visto muy involucrada en el trabajo”, ha contado, “y lo llevan bien”, ha añadido. Reconoce que cuesta un poco, pero su vida no es rutinaria, y “la gente que está conmigo no se aburre”, ha explicado.