Jesús Vázquez confiesa el flechazo que tuvo con Roberto, su marido: "Nos miramos y hasta hoy"

Jesús Vázquez hace diecinueve años que conoce a su marido, Roberto Cortés . Aunque Jesús es uno de los presentadores más famosos de España, cuenta que a Roberto no le interesan nada las cámaras. Sin embargo, en 'Mi casa es la tuya' la pareja decidió darle una sorpresa a Bertín Osborne dándole un paseo en barco por las aguas de Formentera .

Jesús también reveló cómo había conocido al Roberto. La historia de un auténtico flechazo. "Estaba con un amigo en una discoteca muy grande. Estaba soltero echando el ojo. Vi a un chico rapado, a mí me ponen, y que bailaba al revés de todos. Una arritmia total. Y eso me pone un poco también. Roberto es el típico que baila mal pero le pone sentimiento (...) Mi amigo le conocía y le dijo que viniese a tomar una copa. Volvió solo porque le había dicho que no. Fui hacia él y le toqué el hombro. Se giró, nos miramos y hasta hoy", desveló.