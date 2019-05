La Guerra del Golfo y la letra del himno, los dos actos patrióticos de Marta Sánchez por los que no cobró ni un duro

Estar con Marta Sánchez y no preguntarle por su actuación ante los soldados españoles en la Guerra del Golfo es inevitable. La cantante dejó a los soldados y a media España sin palabras al cantar en pleno conflicto su mítica canción ‘Soldados del amor’. Marta ha definido el viaje cómo “la leche”. Asegura que fueron en un avión privado de las Fuerzas Armadas que había pertenecido a los Reyes y que pudo dormir en la cama de estos que estaba dentro del avión, que les tenía muy controlados y que ella se centró solo en el suyo, pero que fue curioso: “Me llevaron a una peluquería árabe y tuve que ir con el pelo tapado para que no se viera el pelo rubio”.

También ha explicado que tenía la intención de salir de la base para comprar oro, pero que no la dejaron y que su contacto con los soldados fue muy limitado “ellos estaban sus cosas, no conviví mucho con ellos, pero eran chicos encantadores”. Y ha confirmado que en su lugar estaba pensado que hubiera ido Isabel Pantoja, pero que no sabe por qué terminó viajando Olé, Olé. Eso sí, ha querido dejar claro que no cobraron ni un duro y que ella puede decir que ha hecho dos actos patrióticos en su vida “Ir a la guerra sin cobrar nada y otro hacerle la letra al himno sin cobrar nada”.