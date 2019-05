Marta Sánchez: “En el escenario soy un bicho”

Bertín Osborne ha querido saber qué era lo que mejor se le daba hacer a Marta fuera de los escenarios y se ha encontrado con una respuesta que no esperaba: “Las camas por la mañana las hago de muerte, en los hoteles, con gente dentro… no puedo, no puedo Bertín, no puede ver una cama deshecha. El orden para mí es algo enfermizo, me agacho hasta para quitar un pelo, es un poco enfermizo”. La cantante asegura ser una maniática del orden, que eso en el escenario se le acentúa y ella misma confiesa que puede llegar a ser un bicho. Sin embargo, parece que le aguantan porque todos saben que quiere que todo salga perfecto porque le apasiona su trabajo.