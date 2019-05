Marta Sánchez, sobre sus canciones: “Cuando se me ponen los ojitos en blanco al decir “Es mía” es porque las he hecho yo”

Fabiola no se pudo resistir a contarle a Marta Sánchez que le habían gustado mucho sus canciones y que la lleva escuchando muchos años. Al ver que a Fabiola no se le venía ninguna canción a la mente, Marta ha bromeado con ella y le ha dicho que si le gustaba el tema ‘Hoy no me puedo levantar', un tema de Mecano que le han atribuido por error en numerosas ocasiones. Fabiola se ha confesado más de canciones como ‘Desesperada’ y Marta le ha explicado que esa canción no es del todo suya, pero que hay otras que sí ha creado ella de principio a fin.