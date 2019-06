El mensaje de Paco de Lucía a Alejandro Sanz, después de su muerte

Asegura que aunque con Malú tiene muchísima relación, sigue teniendo relación con toda la familia: “Hemos retomado la relación y me hace gracia porque veo muchas cosas de su padre”. Hablando del genio, Bertín ha querido saber qué había pasado con una guitarra que le regaló a Alejandro hace años. Los flamencos son muy suyos para las guitarras, pero Paco de Lucía le regaló y no una cualquiera. Según ha explicado, cuando él guitarrista murió él estaba grabando en Miami y se encerró tres días muy afectado en el estudio. Pasados dos días apareció allí Antonio Karmona y como no podía ser de otra manera se pusieron a recordar al maestro cuando de repente, estalló la cuarta cuerda de la guitarra que le había regalo. Las cuerdas de las guitarras no se rompen así como así y la guitarra estaba en su pedestal y nadie la estaba tocando. Esa misma tarde le llamó Antonio, el sobrino de Paco que tocaba con él en el grupo y le contó lo que le había y éste le dijo “Ese es mi tío queriendo asustarte”. Y para más casualidad, ese día Alejandro descubrió que en la etiqueta de esa guitarra Paco había escrito un mensaje para él que nunca había visto: “Para mi niño Alejandro, firmado Paco de Lucía”.