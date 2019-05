Juan José Padilla: “Conservamos el ojos hasta un año y medio después”

Y después de verlo todo negro… ¿Qué? Despertó en la UVI del Hospital Miguel Servet, solo y rodeado de máquinas, momento en el que comenzó a preguntar “¿Ha alguien aquí?”, tuvo la sensación de que no estaba con San Pedro porque había muchas máquinas a su alrededor. “San Pedro me ha dado una nueva oportunidad”, asegura que pensó unos segundos antes de que entrara su mujer y le preguntara qué había pasado con su ojo.