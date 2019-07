Bertín Osborne y Tamara Falcó debaten sobre política: “El comunismo es una idea súperbonita”

A Bertín le llamó la atención el pasado político del Vargas Llosa y fue entonces cuando empezaron a hablar del comunismo. A Tamara le parece una idea “súperbonita”, aunque no está de acuerdo con ella. “Si tú trabajas el triple que yo y a mí me dan lo mismo, si solamente me puedo comprar un tipo de abrigo… (…) Y si no me gusta el campo, ¿Por qué tengo que trabajar en el campo?”, dijo la invitada. En resumen, “eso tampoco funciona con la naturaleza humana”, le comentó a Bertín.