Rocío Carrasco explica el silencio de Ortega Cano: "El ser le tiene coaccionado por la adopción de los niños"

Una de esas personas es el torero José Ortega Cano , el que fuera marido de su madre, alguien que en una ocasión llegó a intervenir en un programa de televisión en directo para espetarle a Antonio David que había maltratado a Rocío Carrasco. En esa intervención de hace años, el torero deja claro sin él saberlo que al menos él era conocedor de los malos tratos que Rocío Carrasco sufrió por parte de Antonio David Flores, algo que los Mohedano han negado en diferentes ocasiones. ¿Por qué Ortega Cano no volvió a mencionar esa acusación y su actitud con Antonio David cambió radicalmente hasta el punto de referirse a él como "un buen padre"?

Rocío Carrasco tiene la respuesta a esta pregunta: "Digamos que con Ortega Cano funciona la coacción , con él sí funcionan las amenazas, por lo que yo he visto "el ser" le amenaza con contar cómo fue la adopción de los niños (Gloria Camila y José Fernando) públicamente".

Según explica Rocío, tras esta amenaza de Antonio David, José Ortega Cano decidió mantenerse en silencio sobre lo que había ocurrido en su matrimonio: "Prefirieron guardar silencio aunque todos ellos sabían lo que ocurría porque en alguna ocasión fueron testigos, pero es tanto el odio que prefieren callarse o apoyar al "ser" porque así me hacen más daño".

Los colaboradores se han hecho la gran pregunta: ¿por qué tanto odio contra Rocío Carrasco? Jorge Javier Vázquez ha dado con la respuesta: "Todo esto me lleva a pensar que realmente el daño no te lo querían hacer a ti, se lo querían hacer a tu madre por algo en lo que se sintieron agraviados por ella, y como ella ya no está se vengan de ella haciéndote daño a ti". La cara de Rocío Carrasco tras las palabras de Jorge Javier han sido reveladoras: "Habrá que esperar y ver el documental que aún tenemos que ver".