José Antonio discute con su sobrina Rocío Carrasco en directo y el programa desmonta su versión: "Estás mintiendo"

José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano , ha intervenido en directo en ‘Montealto’ para aclarar algunos de los puntos que se han tratado en ‘El precio del dinero’, pero sus palabras no han gustado nada a Rocío Carrasco, que no duda en enfrentarse a su tío. Y es que, la cosa no empieza bien, pues él reconoce que llegó a mentir .

Tanto Jorge Javier como los colaboradores se han mostrado muy críticos con José Antonio, que no paraba de decir que quería que Mediaset le diera la oportunidad de dar su versión, aunque lo único que era capaz de manifestar es que no se cree a su sobrina. Tras colgar, Jorge Javier se muestra tajante: "Que nadie se vuelva a preguntar por qué Rocío Carrasco no llama a su familia". Tacha el momento como "delirante" y Rocío es tajante: "Yo esto lo he vivido siempre. Mi madre sabía cómo eran".