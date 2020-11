El 'Sistema de Control de Presión de Neumáticos' nos ayuda a medir el estado de los mismos de forma automática

Hasta hace no demasiados años, era necesario para controlar la presión de los neumáticos de nuestro vehículo parar en una estación de servicio y, mediante la maquinaria de la que se disponía (más o menos automática, y no siempre gratuita), comprobar que esta era la correcta y, si no lo era, proceder a su inflado o desinflado.