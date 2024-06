Marta Peñate ha estado a punto de abandonar 'Supervivientes All Stars ' tras protagonizar una discusión con Adara Molinero . El regreso de la influencer al concurso ha creado un sentimiento de crispación entre los concursantes del reality, pero sobre todo ha molestado la canaria, que no estaba para nada de acuerdo con su vuelta. Lo cierto es que su enemistad se remonta al año 2019 y la propia influencer ha hablado sobre los motivos de su mala relación en su canal de mtmad .

Si bien su sonada bronca no se produjo hasta 2021, su tirante relación viene de mucho antes. Todo comenzó con la participación de Adara Molinero en 'Gran Hermano VIP 7', donde fue una de las protagonistas por su relación con Gianmarco Onestini. A Marta Peñate no le gustó su comportamiento en 'GH' y criticó sin filtros su concurso. Una espina que aún guarda clavada Adara Molinero y de la que no ha dudado en hacerse eco en 'Supervivientes All Stars'.