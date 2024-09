A través de su canal de mtmad, Borja González se sincera junto a su novia y abordan las incógnitas más jugosas de su relación. Tras contar el impactante motivo por el que casi rompe su relación con Ana Solma , el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ echa la vista atrás y recuerda la surrealista situación en la que vio Ana Solma con su expareja. En un relato lleno de sucesos inesperados, el influencer desvela la peculiar y casi irreal historia de ese primer encuentro que tuvo con la valenciana, que sin duda no dejará indiferente a nadie.

Tras contestar muchas de las preguntas de sus seguidores, la pareja, que ha contado cómo se conocieron realmente , ha decidido responder a una de las curiosidades más esperadas por todos: ¿Cuál fue la primera impresión al verse? Aunque Ana no estaba muy convencida de contar esa anécdota, Borja, con su característico sentido del humor, lo larga todo sin importarle las réplicas de su novia. “No lo cuentes”, amenaza la empresaria , mientras Borja empieza a narrar esa extraña, pero inolvidable, situación en la que se encontró a su chica con el que por aquel entonces era su novio.

Borja González, que no sabía ni siquiera quién era Ana Solma, pilló a la influencer en una escena muy comprometida junto al que era su pareja. La situación no solo era cómica, sino que le dio mucho de qué pensar al guardia civil. Al parecer, el valenciano se llevó una mala impresión de la esteticista en aquel momento, en el cual la empresaria no era consciente de que él la estaba observando. ¡Descubre qué fue lo que pasó!