¡Ha llegado el gran momento! A lo largo de la docuserie, Elena Tablada ha expresado lo complicada que ha sido su infancia y la inestable relación que mantiene con su madre, pero es hora de intentar solucionar todos sus conflictos. La empresaria y su madre se reencuentran para tratar, cara a cara, las heridas de su relación . La diseñadora no entiende muchas de las actitudes de su progenitora y no duda en ponerlas sobre la mesa.

Sin embargo, lo que pudiera servir para tender puentes entre ellas, gracias a las terapias de Andrea Vicente, hace que salgan a la luz los mayores problemas de su relación . La diseñadora no ha dudado en echarle en cara todos los desprecios que le ha hecho durante toda su vida y las duras situaciones a las que se han enfrentado. “Nunca vas a reconocer ciertas cosas que pasaron”, confiesa la influencer al hablar de los episodios que vivieron durante su relación con David Bisbal .

Además de la complicada situación con su padre , sobre el que se sinceraba en el episodio 1, Elena ha hablado claro sobre el distanciamiento que ha tenido con su progenitora , con quien ha llegado a estar meses sin dirigirse la palabra. Pero, lejos de llegar a un entendimiento, madre e hija se muestran más separadas que nunca y no consiguen entenderse.

Pero la madre de Elena Tablada no se ha quedado callada tras escuchar las acusaciones de su hija y ha acabado estallando, sacando a la luz su verdadero motivo de confrontación. La progenitora de la empresaria saca la cara por Javier Ungría y saca la cara por el que fuera su yerno. “No me vas a hacer lo mismo que con David, él es el padre de mi nieta”, sentencia y añade: “Él me ha dicho que le ninguneabas”. La madre de Elena tiene muy clara la versión del padre de su nieta y ha querido compartirla durante la terapia.