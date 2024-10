La exsuperviviente, que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, no tiene reparos en hablar de su vida privada y ha revelado los aspectos clave que han marcado su visión sobre el amor . La joven ha decidido destapar en su canal de mtmad la estructura de su relación, un tema que ha dado lugar a múltiples rumores en redes sociales desde que comenzó su romance con su chico. Asimismo, la novia de Suso Álvarez se ha sincerado sobre lo que considera o no una infidelidad en su relación. ¿Dónde habrán puesto el límite?

Además de haber revelado si mantiene o no una relación monógama con el colaborador de televisión, Marieta ha explicado qué considera una infidelidad. La joven de 23 años no ha dudado en compartir los límites que, en ninguna circunstancia, estaría dispuesta a cruzar en su relación. A pesar de llevar juntos poco más de un mes, la de Elche tiene muy claro qué cosas sería incapaz de perdonar a su novio. “Me lo imagino y me muero”, ha pronunciado con contundencia la de Elche, mostrando que, hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Aunque su relación con Suso Álvarez aún es reciente, Marieta no tiene dudas sobre lo que espera de su pareja y lo que jamás estaría dispuesta a tolerar.