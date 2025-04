Claudia Martínez y Mario González han comenzado a buscar en Madrid casa para irse a vivir juntos por fin. Después de explicar cómo va a ser su futuro hogar , los exconcursantes de ' Supervivientes ' cuentan algunos detalles de su vida y hablan del proyecto empresarial que iban a emprender juntos, pero que finalmente han pospuesto . Los influencer se pronuncian sobre los motivos por los que su negocio no ha llegado a buen término y aseguran que en algún momento van a retomarlo.

Los que fueran concursantes de 'La isla de las tentaciones' tienen muchos planes de futuro, como ampliar la familia o pasar por el altar. Aunque para lograr esas metas todavía les queda tiempo, lo cierto es que la pareja quiere comenzar a unirse más allá del terreno sentimental. Además de tener una casa en común, Claudia Martínez y Mario González tomaron la decisión de hacer un negocio juntos , el cual no ha salido a la luz, pero del que ahora explican en qué consistía .

"No se ha cancelado, se ha pospuesto", exclama la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', la cual se ha convertido en una mujer de negocios. "Mario me está ayudando a invertir, quiero mover mi dinero", comenta la creadora de contenido, que está buscando ampliar sus horizontes fuera del mundo de las redes sociales y la televisión. ¿Cuál era el proyecto que tenían entre manos? ¿Por qué no ha llegado a buen puerto?