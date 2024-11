Leire Martínez, sobre la imposibilidad de conciliar la maternidad con su trabajo: "Me sentí terriblemente mal"

Leire Martínez se ha abierto por completo durante sus sesiones con Andrea Vicente para cerrar las heridas de su pasado, empezando por el doloroso divorcio de sus padres en el programa 1. Ahora, le toca adentrarse por completo en el hecho que cambió su vida para siempre, tras convertirse en la nueva vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' y ha querido recordar su casting, en el programa 2. Pero la vasca no ha hablado únicamente de su faceta profesional, sino que ha explicado también lo complicado que ha sido, en ocasiones, sobrellevar su carrera musical con su proceso de ser madre, en el programa 3. Tras todo ello, Leire se enfrenta a su última terapia en la que habla sobre su salida de 'LODVG', el comunicado que no firmó y cómo se siente al respecto, en el programa 4. Ya puedes disfrutar de todos los episodios de la temporada de 'Me quedo conmigo' para conocer la historia completa de Leire Martínez y cómo ha conseguido sanar sus heridas del pasado.