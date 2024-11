Durante el primer programa de 'En las mejores familias', el primer proyecto profesional en conjunto de Adara Molinero y Elena Rodríguez, la madre de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' pregunta a su hija por la atracción que siente hacia Sandra Barneda . Una cuestión que pilla totalmente por sorpresa a la creadora de contenido, la cual no ha dudado en explicar si realmente le gustan las mujeres , con la sinceridad y la naturalidad que la caracterizan.

Ante las declaraciones de Adara Molinero, Elena Rodríguez vuelve a lanzar una pregunta muy íntima a su hija: "¿Has tenido alguna experiencia?" Tras un breve silencio, la exconcursante de 'Gran Hermano' le confiesa a su madre que ha tenido algo más que una amistad con una chica . Tras contarle toda la verdad a su madre, la influencer se lleva las manos a la cabeza y comienza a reírse a carcajada limpia, "qué fuerte, no me lo puedo creer", señala mientras le pregunta a su madre qué le parece lo que le acaba de contar.

Elena Rodríguez reacciona abiertamente ante la revelación que acaba de hacer Adara , aunque no es el único secreto que sale a la luz en el programa. Madre e hija comparten muchas más confidencias y la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' aclara si ella también ha estado alguna vez con una mujer . Asimismo, la madre de la influencer se sincera sobre la posibilidad de entablar una relación con alguien del mismo sexo en el caso de que su actual noviazgo fracase.

"No me creo que estemos hablando de esto. Es surrealista", señala Adara Molinero, que no solo ha dejado boquiabierta a su madre con sus palabras, sino que Elena Rodríguez ha conseguido dejarla a ella muda por primera vez. Estas confesiones son solo la punta del iceberg del primer programa de 'En las mejores familias', un nuevo vidoepodcast de mtmad en el que las exconcursantes de 'Supervivientes' se abren como nunca antes y entrevistan a diferentes invitados cada semana. ¡No te lo puedes perder!