Marieta y Kiko Jiménez se convirtieron en un dúo inseparable durante su trepidante aventura en Los Cayos Cochinos. Tras regresar a España, ambos mantuvieron esa amistad, pero a raíz de hacer oficial su relación con Suso Álvarez, el influencer dejó de hablar con ella. Meses más tarde y después de hablar públicamente del fin de su amistad, el novio de Sofía Suescun mandó un mensaje a la de Elche para pedirle perdón. Ahora ambos han podido mantener una conversación en persona , algo que ha sorprendido a la de Elche. “Pensaba que no me iba a saludar" , señala la joven.

Totalmente sorprendida, Marieta narra lo que pasó en su encuentro con Kiko Jiménez y asegura que fue él el que se acercó a ella para aclarar las cosas . Después de sus últimas declaraciones en el programa de 'Los Mejos', la creadora de contenido estaba segura de que este acercamiento no se iba a producir, pero finalmente el exconcursante de 'Supervivientes' quiso hablar con ella. Una charla de la que la influencer cuenta todos los detalles .

Con la sinceridad que le caracteriza, Marieta confiesa qué le dijo Kiko Jiménez en su reencuentro. Según cuenta la de exconcursante de 'La isla de las tentaciones', el colaborador de televisión le pidió perdón y le dedicó unas bonitas palabras sobre lo que vivieron juntos en Honduras. "Me tiene mucho cariño", expresa la creadora de contenido, la cual confiesa que también pudo hablar con la pareja del que fue su gran amigo en el reality.

"Tuvimos una conversación los tres", adelanta la de Elche, la cual habla de su encuentro con Sofía Suescun. La joven de 25 años comenta cuál es su relación con la finalista de 'Supervivientes All Stars' y habla sobre el punto en el que se encuentra ahora mismo con Kiko Jiménez después de haber hablado frente a frente. "Me he quitado esa espinita", concluye Marieta dejando claro lo que siente por su compañero en Honduras. ¿Habrán pensado en retomar su amistad? ¡Dale al play y entérate de todo lo que ha sucedido en el programa completo de 'De pura raza'!