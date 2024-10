“Me mandó un texto” , asegura Marieta, la cual no ha dudado en sacar a la luz las palabras que le ha escrito Kiko Jiménez. Sin pelos en la lengua, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' cuenta que el colaborador de televisión quiso disculparse con ella después de no haberle felicitado por su cumpleaños , un asunto que molestó mucho a la influencer, la cual forjó una bonita amistad con el novio de Sofía Suescun durante su aventura en Honduras.

Marieta, que dijo en el programa 'En todas las salsas' que había hecho la cruz a Kiko Jiménez después de no felicitarle por su cumpleaños, ahora cuenta si ha contestado al mensaje del exsuperviviente. Asimismo, la joven de 25 años vuelve a hablar sobre lo muy dolida que se siente por la actitud que tomó el novio de Sofía Suescun después de que ella anunciara que estaba saliendo con Suso Álvarez.

“Me duele y me dolió muchísimo, porque me creo las amistades” , exclama Marieta, la cual confiesa si, después de todo lo sucedido entre ellos, siente que Kiko Jiménez la utilizó durante su concurso de 'Supervivientes'. Asimismo, Suso Álvarez, el tercero en discordia, opina sobre la relación que tuvo su novia con el colaborador de televisión en Cayos Cochinos y aclara si él ha tenido algún tipo de amistad con el novio de Sofía Suescun.

Por otro lado, Marieta reacciona al conocer la noticia de que Kiko Jiménez no ha querido acudir a 'Los Mejos', pese a estar invitado al programa. Aunque en esta ocasión el influencer no ha aparecido, Marta Peñate le abre las puertas del videopodcast para que forme parte de este club de 'mejores amigos'. ¡Dale al play y no te lo pierdas en el capítulo íntegro! ¡Disponible en la app o la web de mitele!