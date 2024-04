Esperanza Aguirre, sobre Pedro Sánchez: "Hablan de acoso y es sólo la crítica obligada de la oposición"

“Creo que se va a quedar. Me parece que esto que llaman acoso, es solo la crítica obligada de la oposición que tiene que hacer al gobierno y a los medios de comunicación. ¿Quieren ir a Venezuela donde no se puede criticar a Maduro? Esto es una democracia que queremos que sea como Dinamarca", explica Esperanza.

"Me temo que si se queda va a dar la instrucción a los fiscales y va a hacer como Azaña, una ley en contra de los bulos para cerrar los medios que no le gustan. Él va a decir que no se pude aguantar la presión y el acoso, cuando todos lo han tenido. El presidente no ha querido desmentir ninguna de las informaciones sobre su esposa. ¿Cómo es posible que una carta de recomendación de la mujer del primer ministro cuente para adjudicar un contrato a alguien?", cuestiona la expresidenta de la Comunidad de Madrid.