La virgen de los Dolores que causa sensación en Granada: "Buscaba representar el dolor de perder a un hijo"

Mario lleva esculpiendo con sus manos desde que era un niño. Con la plastilina no jugaba, moldeaba sus sueños de convertirse en escultor algún día y ese día ha llegado. Con la primera obra que ha presentado en público, este joven de tan solo 21 años se ha convertido en la sensación de Granada.

Todo quedó en casa, su abuela se encargó de coserle la ropa y desde su taller Mario fue dándole forma... Pero esa forma se alejó de lo que siempre pensó que haría. "Desde pequeño he tenido esa visión de hacerlo como se hace en Semana Santa", explica el escultor, "la imagen de un dolor muy contenido, de caras como de niños, buscando la belleza".

Sin embargo, al ponerse cara a cara con su obra se dio cuenta de que buscaba otra cosa. "Me gusta más representar la realidad", dice Mario, y para él la realidad de una madre que pierde a un hijo es otra. "Buscaba que la gente viera el dolor real", explica a Informativos Telecinco. "No me imagino a la virgen sonriendo en el Calvario con su hijo clavado en la cruz".