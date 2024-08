Coria del Río, la vida bajo la dictadura del mosquito: "Hay desde fallecimientos hasta secuela graves"

"Era una mujer fuerte era muy fuerte, jovial...", dice Antonio, que tras perder a su madre se queja de vivir una situación de abandono. “Cuando te toca una vez pues he tenido mala suerte, pero cuando me toca dos veces ya no es mala suerte , alguien no está haciendo lo que debe", lamenta su hijo, "las administraciones se tiran la pelota unos a otros”.

“Esto es una película de terror, una ruleta, no sabes a quién le puede tocar”, comenta Juan José de la plataforma. Esa ruleta señaló este verano a Luis Montero, un vecino de Coria del Río de 76 años que ya sí puede decir que ha superado el Virus del Nilo. “De buenas a primeras me empecé a encontrar mal: primero diarrea y luego ‘mijitas’ por todo el cuerpo como si fuera una intoxicación". Han pasado varios días y sigue sin tener ganas de comer. "Todo lo que me daban me sabía, igual", nos cuenta Luis que asegura que está cansado, "ahora no tengo fuerza ninguna, me cuesta caminar".