Luis, afectado por el virus del Nilo: de tener una vida activa a estar sentado en un sofá "de un día para otro"

Sus dos hijos, Antonio y Luz María, le han instalado en el salón de la casa, donde tiene todo a mano para que no tenga que subir las escaleras a la segunda planta ni siquiera para dormir, y aprovecha las mañanas aún fresquitas para dar un paseo e intentar volver a la normalidad poco a poco.

“Al principio no sabía ni dónde estaba, me encontraba completamente desorientado”, recuerda Luis sobre el día que sus hijos le llevaron al médico. Había enfermado “de un día para otro”, y no encontraba explicación a los mareos que sufría, ni recuerda cuándo le picó el mosquito en cuestión.