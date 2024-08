Condenado en Sevilla por dar "dos bofetones a su pareja" pese a negar ella la agresión, pero confirmarlo un testigo

"Ciertamente los otros testigos se manifiestan en sentido contrario, porque tanto el acusado como su pareja insisten en negar la agresión y los agentes de Policía tampoco son testigos de la agresión, aunque sí refieren que localizaron al acusado y a la víctima en otra zona de la localidad y que si bien no presenciaron agresión alguna, sí fueron testigos de que la referida pareja estaba discutiendo cuando ellos los localizaron", abunda la Audiencia.

"La conclusión a la que llega el juez de lo Penal no resulta irracional y ningún error patente o manifiesto se advierte en la valoración probatoria llevada a cabo por el magistrado de instancia", zanja la Audiencia.

El tribunal sí accede a la petición subsidiaria del acusado, explicando que "si bien es cierto que se ha aplicado por el juez penal el tipo penal atenuado, en la sentencia no se fundamenta, ni se da razón alguna para imponer la pena de prisión y no la de trabajos en beneficio de la comunidad"; con lo que "procede subsanar tal extremo y considerar que en este caso, la pena a imponer deberá ser de 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad o tres meses de prisión, si no se aceptase expresamente por el condenado el cumplimiento de tal pena de trabajos en beneficio de la comunidad".