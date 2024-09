Penélope Cruz rompe a llorar con la declaración de amor de Javier Bardem en su discurso en el Festival de Cine de San Sebastián

Javier Bardem ha sido el gran protagonista de la gala de inauguración del Festival de San Sebastián que se ha celebrado en el Auditorio Kursaal . En esta 72 edición, el actor ha recibido el Premio Donostia de la mano de sus hermanos, Mónica y Carlos, y de Juan Carlos Corazza, su maestro. En su discurso, el intérprete ha tenido palabras para su madre Pilar Bardem y su mujer, Penélope Cruz , quien no ha podido evitar emocionarse con las palabras del intérprete.

"Se lo dedico a mi madre, que está en este teatro, y se lo dedico a una mujer a la que amo con la que he compartido mi vida y un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres y cómo realmente te responsabilizas de la vida, de la vida de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida del arte, de la vida de otros, de muchos que desconoces, por los que sufres y a los que cuidas y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te lo agradece", ha afirmado visiblemente emocionado mirando a la actriz , que no podía contener las lágrimas .

El actor ha recogido el galardón de manos de sus hermanos Mónica y Carlos , y de Juan Carlos Corazza, su maestro, a quienes también le ha dedicado palabras cariñosas. "Mis hermanos me han educado, estoy vivo porque ellos estaban dándome su atención y amor", ha afirmado, antes de dirigirse a Corazza, quien le descubrió "el amor y dificultad de hacer este trabajo de manera digna".

"La interpretación tiene que ver con la honestidad, tiene que ser desde un lugar de transparencia y desnudez. Es un trabajo que nos lleva toda a vida, que nos alejan de las personas. Juan Carlos, todos los días me enseña una lección humana, sobre la importancia de respirar, de sentir la planta de los pies y de mirar y escuchar al otro. Hoy eso es más importante que nunca. Es más fácil odiar, es más fácil mirar al otro lado y reconocer lo que nos aleja y no lo que nos une", ha señalado.

Cuando el actor ha cogido el premio con sus manos, el público le ha rendido una gran ovación poniéndose de pie durante un par de minutos, lo que han obligado al actor a no poder comenzar su discurso. "Guardo una grandísima amistad con este festival tan hermoso que tanto me ha dado y que tanto me da a nivel personal, profesional y por el que han pasado todas las personas que amo y que admiro a nivel personal", ha pronunciado, antes de volver a recordar a su madre.