El novio de Violeta se enteró de que ya no eran pareja al verla en 'Gran Hermano': "Me dijo que lo dejaría todo por mí"

Hace una semanas, Violeta entró en la casa de 'Gran Hermano' asegurando estar soltera. De este modo, la concursante del reality se siente abierta a encontrar el amor dentro de esas cuatro paredes y parece que no está echando freno a la hora de conocer a uno de sus compañeros: Edi. ¿Qué opina de todo esto su exnovio, Adrián? ¡Socialité' ha hablado con él!

Violeta se siente muy atraída por Edi dentro de 'GH' y le ha llegado a confesar que es su prototipo de chico, aunque él, a pesar de mostrarse muy cariñoso con ella, no termina de confesar sus sentimientos hacia ella. Es más, dice sentir algo especial por Elsa. En medio de esta vorágine de sentimientos, 'Socialité' entrevista en exclusiva a Adrián, el que era novio de Violeta hasta hace escasos días.

Adrián desvela que descubrió por 'GH' que ya no era novio de Violeta

Adrián, en una conversación vía Skype con el programa, se sincera y dice haber descubierto que ya no es pareja de Violeta por lo que ella ha contado en la casa: "Yo no puedo ver imágenes de Violeta con otro chico porque me hace daño. Si se llevan a besar me haría daño porque aún tenemos una conversación pendiente".

Y es que, tal y como cuenta Adrián, estuvieron juntos hasta que ella entró en la casa de 'Gran Hermano' y asegura que no lo dejaron, que no llegaron a romper. Por eso le duele tanto lo que está sucediendo en el reality: "Me dijo que estaba planteando dejar toda su vida por venirse a vivir conmigo: dejarse su oposición, dejar 'Gran Hermano'...".

De esta forma, Adrián asegura que Violeta y él eran pareja, que se consideraba su novio y que la concursante "me engañó": "Me repetía que estaba enamorada, que no se quería separar de mí y que yo era su pareja, su novio, que sólo veía futuro conmigo". Por otro lado, la madre de Violeta niega todo esto y dará su versión el domingo en 'Socialité'.