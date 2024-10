"¡Me han cogido, me voy a Disney!": El parque de atracciones de París busca trabajadores en Sevilla

La magia de Disneyland París no solo se vive en sus parques, también se puede sentir a casi 2.000 kilómetros de distancia. Y es exactamente lo que está pasando en Sevilla, donde cientos de jóvenes y no tan jóvenes han hecho cola desde bien temprano para participar en el "casting de trabajadores" que un equipo del parque parisino está realizando. Todos tienen el mismo sueño, volar a Francia con un contrato en la mano: "me enteré ayer del proceso de selección y me he venido a Sevilla desde Bilbao sin pensarlo, a ver qué pasa", dice nerviosa una de las candidatas.