Activan el plan local de emergencias en Bollullos (Huelva) por las fuertes lluvias caídas en pocos minutos: "no había ningún aviso"

"Han sido solo 10 minutos de intensa lluvia. Han caído 30 litros de agua por metro cuadrado ", confirma el alcalde del municipio, Rubén Rodríguez , que asegura que no hay que lamentar grandes incidentes. Un corto espacio de tiempo que ha mantenido en vilo a estos vecinos de la provincia de Huelva que ahora se afanan en achicar el agua que ha entrado en algunos bajos y locales.

El alcalde ha indicado que "no había aviso" por inclemencias meteorológicas en Bollullos para este lunes, pero que "han caído muchos litros de agua en apenas una hora", lo que ha provocado que las tuberías no hayan podido tragar tanta agua y algunas bóvedas que unen cañerías en puntos concretos haya "reventado", levantando tapas de alcantarillado, de forma que algunas calles han tenido que ser cortadas por inundación", toda vez que ha apuntado que no ha habido que lamentar daños humanos ni materiales en viviendas.