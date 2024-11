Piden 150 años de cárcel para el autor del atropello múltiple de Gibraleón en Huelva, en el que murió una persona

La acusación particular de los familiares de la víctima mortal (un hombre de 35 años) del acusado de arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022, y de otros seis afectados, ha solicitado 25 años de prisión para esta persona por un delito de asesinato , así como 15 años por tentativas de asesinato por cada una de las ocho "cometidas" y cinco años por conducción temeraria, lo que sumaría un total de 150 años , aunque la máxima pena imputable es de 35 años.

Según recoge el escrito de la acusación particular a las 14,20 horas del 9 de octubre de 2022 el acusado se encontraba conduciendo un coche de su propiedad y "decidió, voluntaria y plenamente consciente de sus actos, situarse a la altura del bar 'El Apoderado' y colocar el vehículo en una posición certera para atropellar y matar al mayor número de personas posibles ".

Subraya la acusación que "las consecuencias no fueron más graves por la distracción que al acusado le supuso la presencia" de otra persona que " con aspavientos, condujo hacia él su atención y consiguió retirar de la escena del bar 'El apoderado' al acusado poniendo en peligro su vida".

En este punto, indica el escrito que, posteriormente al atropello mortal, "el acusado siguió su marcha buscando hacer más daño voluntariamente y se dirigió al bar 'La Almazara' donde embistió contra una mesa donde se encontraban otras cuatro personas "y tras embestirlos con el coche el acusado gritó: ya no vais a hablar más de mí, ahora os vais a reír con razón" y "huyó, siendo detenido posteriormente".

De otro lado, reseña la acusación particular "la conducta violenta del acusado", que cuenta "con antecedentes policiales" por "once denuncias entre los años 2009 a 2021 "por comportamientos violentos, algunos con vehículo a motor, amenazas de acuchillar, agresiones, amenazas de muerte, entre otros", y que "en ningún momento aparecen indicios de enfermedad mental en los once episodios denunciados".