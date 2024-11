La Fiscalía pide casi 500 años de cárcel para los acusados de violación a Giséle Pelicot

El fiscal general Jean-François Mayte pidió entre 10 y 17 años de prisión para los acusados en función de la gravedad de sus actos. A excepción de Joseph C. a quien pide cuatro años de cárcel por agresión sexual y no violación. El acusado cuando llegó a casa de Dominique y vio que Gisèle se encontraba inconsciente decidió irse, pero no denunció.